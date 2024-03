Haiti: nuovi scontri nella notte a Porto Principe, a fuoco la sede del ministero dell'Interno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro aveva lasciato il Paese a fine gennaio per partecipare al vertice della Caricom (Comunità dei paesi caraibici), tenutosi in Guyana. Occasione nella quale, al termine di una trattativa apparentemente convulsa, era emersa la proposta di portare Haiti ad elezioni generali nel 2025, in netto ritardo rispetto alle attese di gran parte della cittadinanza. Una notizia cui le organizzazioni criminali rispondevano dando vita a una nuova ondata di violenze. E mentre a Porto Principe e dintorni venivano presi d'assalto due carceri e l'aeroporto internazionale, Henry si recava a Nairobi per definire i dettagli della missione multinazionale che il Kenya si è offerto di guidare per supportare la polizia haitiana a riportare ordine ad Haiti. Una missione chiusa sabato scorso, segnalavano fonti del governo keniota dando conto della partenza di Henry, verso una meta non precisata. L'ipotesi più accreditata è che il primo ministro abbia fatto direttamente rotta per gli Stati Uniti, proprio per elaborare il piano che avrebbe dovuto riportarlo in un Paese sempre meno disposto ad accoglierlo. (segue) (Mec)