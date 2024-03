© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 13enne italiana, è morta oggi pomeriggio a Roma nel quartiere di Centocelle. La ragazzina sarebbe caduta dalla finestra o dal balcone di un appartamento in via Albizzie, traversa di via Primavera. Secondo quanti si apprende, si tratterebbe di suicidio. (Rer)