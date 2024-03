Sport: Zaratti (Avs), nessuna deroga a procedure su stadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si comprende il motivo per cui sarebbero necessarie nuove procedure e deroghe, spesso definite snellimento, per la costruzione o la ristrutturazione degli stadi. Ne’ dell’ennesimo commissario, non vi è alcuna emergenza che giustifichi un atto così straordinario". Lo afferma in una nota Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera. Piuttosto "il ministro faccia una proposta di riforma seria della legge sugli stadi per contrastare la subalternità agli interessi dei gruppi speculativi”, conclude. (Rin)