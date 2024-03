Marche: oggi a Fermo confronto su ricostruzione e riparazione post sisma 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto dettagliato e approfondito sulla ricostruzione post sisma 2016 nelle Marche e sulla provincia di Fermo, in particolare, sul “come” sia stato impresso il cambio di passo, e sulla strategia di riparazione economica e sociale in atto per il sostegno e il rilancio dei borghi e dei territori. Sono questi i principali aspetti toccati oggi nel corso di “L’Appennino contemporaneo, tra rinascita e sviluppo”, convegno che si è svolto nella sala Raffaello del Fermo Forum, nell’ambito di “Tipicità festival”. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli; il commissario al sisma 2016, Guido Castelli; il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle finanze, Lucia Albano; il presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi; il presidente della commissione consiliare Sviluppo economico, Lavoro e Formazione professionale Regione Marche, Andrea Putzu; il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, nelle Marche quasi l'80 per cento delle opere, su un totale di 1.531 interventi (1.2 miliardi di euro), è attualmente in fase di progettazione. Nei comuni del cratere della provincia di Fermo, l'investimento programmato ammonta a 167 milioni di euro, distribuiti tra 59 interventi del Piano Nazionale complementare (Pnc), 54 interventi pubblici e 77 interventi previsti dal nuovo piano delle opere pubbliche. Per la ricostruzione privata, alla fine del gennaio del 2024, nelle Marche sono state concesse 11.388 richieste di contributo per la ricostruzione, i cantieri avviati sono 11.388 di cui 6.281 sono stati conclusi e l’importo ad ora liquidato ammonta 2,84 miliardi di euro. (segue) (Com)