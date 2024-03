Marche: oggi a Fermo confronto su ricostruzione e riparazione post sisma 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente all’andamento per le Marche di Next Appennino, il Programma finanziato dal Fondo Complementare sisma 2009 - 2016 è stato fatto il punto sulla Macro-misura A (Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi) e la Macro-Misura B (Rilancio economico e sociale) con un focus sul territorio fermano relativo alla sub Misura B2.2, rivolta a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privati per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico. Altro capitolo della riparazione nel cratere marchigiano approfondito è stato quello relativo all’adeguamento e miglioramento delle strade. A latere delle attività di ricostruzione nel Centro Italia, infatti, è in corso un’ampia attività di cantierizzazione della rete viaria delle aree, prevista dal Programma RiViTA, nato dall’intesa tra il Mit e le 4 Regioni del sisma. Grazie a questo Programma nell’ambito della Misura A4.4 “infrastrutture di mobilità” del Pnc, è stato possibile integrare gli investimenti già programmati dal MIT sulla rete stradale statale per l’accessibilità ai territori dei crateri sismici 2009 e 2016. Per le Marche, gli interventi previsti sono 19, che hanno già ricevuto un finanziamento di circa 600 milioni di euro, e i lavori interessano la Pedemontana Nord, la Pedemontana Sud e il collegamento Ascoli-Teramo. Per il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli la ricostruzione “ha finalmente preso il verso giusto e lo dicono i numeri. Nelle Marche nel 2023 sono stati liquidati oltre 1 miliardo di euro per la ricostruzione privata e stanno procedendo anche le opere pubbliche finanziate. Ora dobbiamo procedere spediti in questa direzione, con la ricostruzione anche socioeconomica di questi territori e lo sviluppo infrastrutturale per il quale stiamo lavorando a partire dall' ambizioso progetto della Pedemontana, finanziata nel tratto sud per circa mezzo miliardo di euro. Abbiamo lavorato per creare un modello di ricostruzione che sappia rigenerare i meravigliosi territori del cratere, che devono tornare ad essere pienamente competitivi e attrattivi, pensando a tutte le eccellenze che possono vantare. Abbiamo quindi la necessità di fare uno sforzo ulteriore per far sì che lo sforzo che il governo Nazionale sta facendo insieme alla struttura commissariale, all'ufficio speciale della ricostruzione e a tutti i comuni e i soggetti coinvolti, porti i risultati attesi”. (segue) (Com)