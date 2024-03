Marche: oggi a Fermo confronto su ricostruzione e riparazione post sisma 2016 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario al sisma 2016 Guido Castelli ha spiegato che: “Nelle Marche, così come nel resto del cratere, il cambio di passo nella ricostruzione e i risultati che sta producendo la riparazione sociale ed economica sono sempre più sensibili ed evidenti. La somma erogata da Cassa Depositi e Prestiti per la ricostruzione privata ha superato la soglia dei 4 miliardi di euro e ha fatto segnare nel 2023 un +37 per cento rispetto al 2022 e un +73 per cento rispetto al 2021. Incontri come quello odierno sono utili non soltanto per fare il punto sull’andamento delle attività, ma anche per avere un confronto diretto e costruttivo con amministrazioni e imprenditori che ogni giorno sono impegnati sul territorio. I risultati che si stanno manifestando ci inducono a svolgere con ancora maggiore impegno il nostro lavoro, che non sarebbe stato così produttivo senza il costante sostegno e la collaborazione del governo, del Presidente Acquaroli e di tutte le realtà e categorie coinvolte in questo che è il più grande cantiere d’Europa”. Dal canto suo il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha rimarcato come il governo e il presidente del consiglio Giorgia Meloni abbiano “mostrato una vicinanza fattiva alle popolazioni colpite dal sisma, varando una serie di misure concrete volte ad imprimere un’accelerazione al processo di ricostruzione. Con la legge di bilancio 2024 sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro a favore della ricostruzione. È stata disposta la proroga del super bonus fino al 2025 e stabilita la deroga al numero minimo di alunni per classe nelle zone del cratere. Prosegue con celerità anche la ricostruzione pubblica, con 18 interventi attivi nelle Marche ad opera dell’Agenzia del Demanio, e l’attenzione nei confronti delle infrastrutture strategiche per consentire i collegamenti con le aree interne”. Nel corso dell’incontro, moderato dal Direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, sono intervenuti anche sindaci del territorio e imprenditori locali beneficiari dei finanziamenti del Fondo nazionale complementari sismi. Nel corso del convegno sono state presentate 20 testimonianze dal territorio fermano, dai Comuni di Fermo, Montegiorgio, Santa vittoria in Matenano, Servigliano, Amandola, Massa Fermana, Montappone, Montefortino e Belmonte Piceno. Piccoli e medi progetti imprenditoriali per il territorio su cultura, turismo, sport terzo settore, per una riparazione sociale oltre che economica. (Com)