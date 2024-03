Egitto: Al Sisi su aumento tassi, non sarebbe stato possibile senza finanziamenti "significativi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha dichiarato oggi che la decisione della Banca centrale dei giorni scorsi di alzare i tassi d'interesse non sarebbe stata possibile senza la garanzia di "una quantità significativa di finanziamenti". Nel suo intervento al Simposio educativo per le Forze armate egiziane, Al Sisi ha fatto riferimento all'"importo totale di 45-50 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti", in cui rientrano il recente accordo da 35 miliardi di dollari siglato con l'Abu Dhabi Development Holding Company degli Emirati Arabi Uniti e il programma di prestiti ampliato da 3 a 8 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Cae)