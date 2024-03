Governo: Meloni in visita alla Comunità Incontro di Amelia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di ritorno da Bastia Umbra, dove insieme alla presidente Donatella Tesei ha sottoscritto l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Umbria, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa ad Amelia per portare la sua vicinanza alla struttura fondata da Don Pierino Gelmini, dove più volte nel corso della sua carriera politica ha fatto visita. Appena ricevuta la notizia dell’arrivo del presidente, la Comunità Incontro si è subito messa in moto per accoglierla. Questa mattina - si legge in una nota - a Molino Silla erano presenti anche 130 allievi dell’Arma dei Carabinieri della Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri che periodicamente, accompagnati dal cappellano militare Don Eugenio Campini, si recano in Comunità Incontro per approfondire i temi della dipendenza anche attraverso l’ascolto delle testimonianze dirette dei ragazzi e il racconto dell’esperienza sul campo degli operatori. (segue) (Com)