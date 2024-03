Governo: Meloni in visita alla Comunità Incontro di Amelia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziativa nata dalla collaborazione tra la Comunità Incontro onlus, l’Arma dei Carabinieri e l’Ordinariato militare per l’Italia. Visite che hanno coinvolto finora circa 600 allievi. Visibilmente emozionati i giovani allievi Carabinieri si sono schierati sotto la Torre della Memoria – simbolo della legalità - per ricevere l’apprezzamento, la condivisione e la vicinanza del Presidente Meloni. Ad accogliere Giorgia Meloni il capo struttura della Comunità Incontro Onlus Giampaolo Nicolasi, il presidente Giuseppe Lorefice, insieme al direttivo, allo staff multidisciplinare al completo con i ragazzi e le ragazze impegnati nel percorso terapeutico. “Una giornata memorabile e piena di significato per la Comunità Incontro che ringrazia ancora una volta Giorgia Meloni per il suo incondizionato no a qualsiasi uso di sostanze e a qualsiasi forma di dipendenza”, si legge nella nota. (Com)