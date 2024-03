Roma: in migliaia al corteo per la pace, piazza chiede cessate fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha sfilato a Roma il corteo per la Pace indetto da Assisi Pace Giusta e Europe for Peace, assieme tra gli altri a Cgil ed Anpi. Alcune migliaia di persone hanno manifestato chiedendo il cessate il fuoco a Gaza, la pace e la giustizia in Medioriente e per difendere la libertà di manifestare. Il serpentone colorato, partito da piazza della Repubblica, ha raggiunto i Fori Imperiali dove è stato allestito il palco da cui si sono susseguiti i diversi interventi, racconti e testimonianze di insegnanti e studenti, attori e cantanti. Tra cori e slogan in piazza a Roma anche bandiera della pace, della Cgil, palestinesi e slogan contro primo ministro di Israele, Netanyahu. (Rer)