Milano: stragi del sabato sera, controlli di medici e Polizia, 16 patenti ritirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Durante la scorsa notte, la Polizia di Stato ha effettuato i servizi di controllo notturno volti ad abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il dispositivo di prevenzione, composto da nove pattuglie e quattro operatori del personale sanitario, ha avuto luogo dalla mezzanotte alle 6 del mattino in Piazza Belfanti, nel quartiere Navigli. Una buona parte dell’utenza in transito è stata sottoposta a screening attraverso l’utilizzo dei c.d. “precursori” che permettono un accertamento massivo e non invasivo. Il bilancio è stato di 16 patenti ritirate e di 194 punti decurtati. L’impianto preventivo ha permesso di controllare 87 persone e di sottoporre 61 conducenti, di cui 41 uomini e 20 donne, alla successiva prova con etilometro. (segue) (Com)