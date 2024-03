Milano: stragi del sabato sera, controlli di medici e Polizia, 16 patenti ritirate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche tentativo, poco riuscito, di sottrarsi al controllo che ha comunque comportato il ritiro della patente per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento. È di tutta evidenza che, con questi risultati, i controlli della Polizia Stradale si preannunciano ancora più serrati per abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, al fine di raggiungere l’obiettivo europeo di ridurre del 50 percento le vittime di incidenti stradali entro il 2030 e arrivare a zero vittime nel 2050. (Com)