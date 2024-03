Usa-Turchia: comunicato congiunto, ribadito impegno a rafforzare relazioni e sostenere Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Turchia hanno ribadito l’impegno a rafforzare le relazioni bilaterali su un’ampia gamma di questioni – tra cui priorità regionali, lotta al terrorismo, cooperazione sulla difesa, crescita economica e commerciale, sicurezza energetica e cambiamenti climatici – e a sostenere “la sovranità e l’integrità territoriale” dell’Ucraina contro “l’inaccettabile guerra” della Russia. Lo si legge in un comunicato congiunto diramato dopo il Meccanismo strategico Usa-Turchia tenuto il 7 e l’8 marzo a Washington, con la partecipazione del segretario di Stato Antony Blinken e del ministro degli Esteri Hakan Fidan. Gli Stati Uniti, si legge nel testo, hanno accolto con favore gli sforzi della Turchia nel Mar Nero, compreso il gruppo di lavoro sullo sminamento recentemente annunciato e la facilitazione di “rotte vitali e sicure per il grano e altri commerci internazionali”. Blinken e Fidan hanno discusso della crisi in corso a Gaza, sottolineando la necessità di trovare una soluzione per porre fine al conflitto e affrontare immediatamente la crisi umanitaria, e ribadendo l’impegno a favore di una soluzione a due Stati. (segue) (Was)