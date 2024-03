Usa-Turchia: comunicato congiunto, ribadito impegno a rafforzare relazioni e sostenere Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche alla lotta al terrorismo, con il rilancio delle consultazioni bilaterali in materia. Il segretario di Stato ha ribadito la condanna degli Stati Uniti “all'organizzazione terroristica del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pdk), al Partito-Fronte rivoluzionario di liberazione del popolo (Dhkp-C) e allo Stato islamico, che attaccano la Turchia e gli interessi turchi”. I due ministri hanno discusso anche di cooperazione contro i gruppi affiliati allo Stato islamico e ad Al Qaeda in Africa e in Asia centrale. Quanto alla Siria, è stato ribadito l’impegno comune a un processo politico a guida siriana in conformità con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “La Turchia e gli Stati Uniti hanno ribadito l'importanza del rimpatrio dei detenuti e degli sfollati affiliati allo Stato islamico dal nord-est della Siria nei loro paesi di origine, dove potranno essere riabilitati e reintegrati nelle loro comunità di origine e, se opportuno, consegnati alla giustizia. Le due parti hanno anche affrontato questioni più ampie in Medio Oriente e in Africa, inclusa la necessità di costruire collegamenti regionali stabili attraverso una maggiore cooperazione economica e di sicurezza”. (segue) (Was)