Usa-Turchia: comunicato congiunto, ribadito impegno a rafforzare relazioni e sostenere Ucraina (3)

- Rispetto al Mediterraneo orientale, i due interlocutori hanno sottolineato l'importanza di preservare la stabilità e i canali di comunicazione. Blinken ha accolto con favore i contatti tra la Turchia e la Grecia, incluso il quinto consiglio di cooperazione ad alto livello che si terrà ad Atene nel dicembre 2023 e la firma di una dichiarazione congiunta sulle relazioni amichevoli e il buon vicinato. Nel Caucaso meridionale, Blinken e Fidan si sono rimpromessi di lavorare insieme per promuovere un accordo di pace equilibrato e duraturo tra Azerbaigian e Armenia, e hanno convenuto che ciò promuoverebbe la stabilità, la cooperazione e il benessere regionale. In vista del 75esimo vertice della Nato a Washington, i due hanno discusso le modalità per rafforzare il coordinamento e la solidarietà dell’Alleanza di fronte alle minacce e alle sfide attuali. Hanno riaffermato il loro impegno di lunga data a favore della difesa collettiva, nonché della politica delle porte aperte della Nato. (segue) (Was)