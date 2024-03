Usa-Turchia: comunicato congiunto, ribadito impegno a rafforzare relazioni e sostenere Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al futuro, Blinken e Fidan hanno annunciato che l’avvio del dialogo commerciale sulla difesa tra Stati Uniti e Turchia nel 2024, occasione nel quale entrambi i Paesi cercheranno di far progredire la cooperazione industriale nel settore della difesa. I capi delle due diplomazie hanno apprezzato la continua crescita dell’interscambio bilaterale, che ha raggiunto oltre 30 miliardi di dollari, e hanno riaffermato l’importanza di espandere la cooperazione economica e commerciale e di basarsi sui forum bilaterali esistenti – come il dialogo digitale, tenutosi il 4 marzo in Turchia – per ampliare e approfondire la cooperazione economica. (segue) (Was)