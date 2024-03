Usa-Turchia: comunicato congiunto, ribadito impegno a rafforzare relazioni e sostenere Ucraina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà lanciato anche un Dialogo sull’energia e sul clima (Ecd), che sarà co-presieduto dal dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e dal ministero dell'Energia e delle Risorse naturali della Turchia con la partecipazione del dipartimento di Stato di Washington e del ministero degli Affari Esteri di Ankara. L’Ecd promuoverà la sicurezza e la transizione energetica in entrambi i Paesi e la cooperazione contro il cambiamento climatico. Entrambe le parti hanno riconosciuto la crescente importanza dell’energia nucleare civile, “sviluppata secondo i più elevati standard di sicurezza e secondo il principio di non proliferazione, e hanno incoraggiato i settori pubblico e privato turco e statunitense a esplorare opportunità ed elaborare proposte concrete di cooperazione in questo campo”. Infine, Blinken e Fidan hanno accolto con favore l’opportunità di utilizzare il Meccanismo strategico per costruire “una visione strategica positiva, lungimirante, per portare avanti obiettivi condivisi”. (Was)