Agroalimentare: Federvini, bene decreto Lollobrigida su etichettatura

- Federvini "esprime soddisfazione" per il provvedimento del ministero dell'Agricoltura sul decreto per le etichette già stampate per vini e vini aromatizzati, che potranno continuare ad essere impiegate fino al 30 giugno prossimo. Il provvedimento del ministero - si legge in una nota risolve "l'impasse creatasi per le etichette diligentemente già stampate prima dell'emanazione delle linee della Commissione europea lo scorso novembre". (Com)