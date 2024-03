Lazio: inaugurata nuova sede di Forza Italia a Mentana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata ieri una nuova sede di Forza Italia a Mentana, in via Giovanni Amendola. Di fronte a una folla di persone accorse a seguire l'appuntamento, la delegata provinciale di Forza Italia Fiorella Di Natale e Carmelo Sabatelli, presidente della associazione "Progetto Mentana", hanno aperto l'incontro, al quale hanno partecipato il senatore Claudio Lotito, il deputato europeo Salvatore De Meo, i consiglieri regionali Giorgio Simeoni e Fabio Capolei, e l'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. "Questa sede sarà un punto di riferimento per i cittadini del nord est della provincia di Roma. Forza Italia da sempre lavora per ascoltare le richieste del territorio e una realtà come Mentana è per noi molto importante e va valorizzata", ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Fabio Capolei. (Com)