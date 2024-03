© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenta di rubare alcune bottiglie di alcolici in un supermercato in via dei Prati Fiscali, a Roma, ma una volta scoperto dal personale addetto alla sicurezza ha intrapreso una colluttazione con il vigilante. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno arrestato l'uomo, di 27 anni, per rapina impropria. La guardia giurata è finita in ospedale. (Rer)