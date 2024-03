Milano: De Corato (Fd'I), continui arresti anche in Duomo, occorrono più agenti Polizia Locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i poliziotti che ieri pomeriggio in piazza Duomo hanno arrestato il cittadino marocchino di 25 anni che aveva molestato una ragazza che aveva urlato chiedendo aiuto. I servizi di Polizia di Stato, voluti fortemente dal Governo Meloni nelle nostre città italiane, servono molto e in particolare nel capoluogo lombardo, sopperiscono all'assenza dei vigili che nemmeno nel cuore della città si vedono. Dove sono finiti i "ghisa" di Gabrielli? Occorrerebbe, anche l'aiuto degli Agenti di Polizia Locale perché le sole Forze dell'Ordine da sole non ce la fanno a fermare tutti i malviventi". Lo dice in una nota l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sull'arresto di un marocchino di 25 anni ieri pomeriggio in piazza Duomo a Milano per aver molestato una ragazza. (Com)