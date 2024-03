Gaza: media, parenti ostaggi ricevono "segni di vita" da decine di famigliari in mano a Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza hanno ricevuto "segni di vita" da decine dei loro parenti ancora in mano al gruppo islamista palestinese. Lo ha riferito l'emittente israeliana "N12", senza fornire ulteriori dettagli sulla notizia a causa della censura militare adottata in questa fase del conflitto. Ieri, i famigliari degli ostaggi sono scesi in strada, bloccando l'autostrada che collega Tel Aviv a Gerusalemme, per una manifestazione volta a richiamare l'attenzione sulle sofferenze patite dai loro cari, descritti come "marcianti all'inferno". Per questa sera, a Tel Aviv, è prevista una nuova manifestazione, incentrata in particolare sulla condizione delle 19 donne che si presume siano ancora tenute in ostaggio a Gaza. (segue) (Res)