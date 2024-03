Fisco: Ambrogio (Fd'I), record recupero evasione dato di cui andare orgogliosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Agenzia delle entrate, certificando un maggiore gettito per 26 miliardi di euro, sancisce la fine di una polemica stucchevole e strumentale: l'approccio collaborativo e non vessatorio, voluto e applicato dal Governo Meloni in tema di recupero dell'evasione fiscale, non è un favore agli evasori, come qualcuno ha provato a sostenere, ma, a conti fatti, un grande favore allo Stato. I numeri da record lo dimostrano". Ad affermarlo è stato in una nota Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Bilancio di palazzo Madama. "Lo Stato – continua la Ambrogio - non è nemico di chi fa, di chi produce e di chi genera ricchezza: lo diventa, anzi deve diventarlo, solo a fronte di una chiara e reiterata volontà di frodare e di evadere. Il recupero dell'evasione consente di andare incontro alle esigenze di chi è in difficoltà ed è una priorità assoluta di questo Governo: con serietà e senso pratico interveniamo e otteniamo risultati concreti laddove altri, gli stessi che hanno creato buchi enormi di bilancio, hanno clamorosamente fallito". (Com)