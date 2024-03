Gaza: fonti stampa, capi Mossad e Cia si sono incontrati per discutere trattative su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad, David Barnea, avrebbe incontrato il direttore della Cia, William Burns, per discutere gli sforzi per garantire un accordo sul rilascio degli ostaggi con il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto il sito di notizie israeliano "Walla", citando una fonte anonima informata, secondo cui l'incontro è avvenuto ieri, 8 marzo, in un Paese della regione, "probabilmente" il Qatar. Nell'occasione, Burns avrebbe aggiornato Barnea sui negoziati - conclusi con un nulla di fatto - tenuti al Cairo nel corso dell'ultima settimana tra i rappresentanti di Hamas e Stati Uniti, e i mediatori di Egitto e Qatar. Nella serata di giovedì, 7 marzo, fonti anonime avevano riferito all’emittente “Cnn” che il direttore della Cia era arrivato in Qatar dopo una tappa in Egitto. Al momento, il direttore della Cia non avrebbe in programma una visita in Israele. Le autorità statunitensi hanno provato a premere per il raggiungimento di un accordo prima dell’avvio del Ramadan, che in molti paesi a maggioranza musulmana avrà inizio domani, 10 marzo. Questa possibilità sembra quindi ormai difficilmente realizzabile. Nei giorni scorsi, Burns aveva anche incontrato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a Washington. (Res)