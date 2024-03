Ue: Confagricoltura, assicurare alla Pac una dotazione finanziaria rafforzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono, quindi, numerose e tutte di assoluto rilievo strategico - secondo Confagricoltura - le questioni da trattare, in vista della presentazione, alla fine del prossimo anno, del progetto di bilancio pluriennale della UE dopo il 2027. Per affrontare in modo risoluto tutte le sfide, è necessario aumentare in misura significativa le risorse finanziarie proprie dell'Unione. O procedere in modo strutturale all'emissione di debito comune alla scadenza del "Next generation Eu". Anche le spese per l'agricoltura finiranno, inevitabilmente, sotto i riflettori delle istituzioni di Bruxelles. L'incidenza degli stanziamenti per la Pac sul bilancio totale è già stata ridotta della metà: dal 60 al 30 per cento. Ulteriori tagli metterebbero a rischio l'efficacia della politica agricola e la capacità del settore di garantire, assieme alle altre parti della filiera, la sicurezza alimentare. L'attenzione di Confagricoltura è ora concentrata sul cambiamento della Pac in vigore, troppo complessa sotto il profilo burocratico e inadeguata nell'ottica della tutela del reddito. A seguire, già nel contesto della campagna per le elezioni al Parlamento europeo, il massimo impegno sarà rivolto ad assicurare nei prossimi anni alla politica agricola una dotazione finanziaria rafforzata. Le scelte sbagliate - conclude Confagricoltura - possono essere corrette, ma senza un bilancio adeguato alla base, nessuna politica può risultare funzionale al futuro dell'agricoltura e del sistema agroalimentare europeo. (Com)