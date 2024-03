Difesa: ministro Finlandia, con “Nordic Response 2024” mettiamo alla prova capacità di difesa della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’esercitazione militare “Nordic Response 2024” si mette alla prova “la capacità della Nato di muovere le sue truppe al momento giusto, nel posto giusto e alla velocità giusta” e “ovviamente si mette alla prova la capacità di difesa collettiva, specialmente avendo in mente i requisiti necessari per affrontare il clima nordico”. Lo ha detto il ministro della difesa finlandese, Antti Hakkanen, presente a un punto stampa insieme agli omologhi di Svezia e Norvegia, durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024”, in corso dal 4 al 15 marzo nei territori al confine tra Norvegia, Svezia e Finlandia. “Abbiamo piani, truppe e capacità” e “mettiamo alla prova questi elementi regolarmente - ha spiegato -. Con l’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato l’alleanza si allarga nei territori del nord dell’Ue” e “forma una regione forte e unita, dal Mar baltico all’Artico. La Nato è la più forte alleanza difensiva e noi siamo pronti a difendere qualsiasi territorio al suo interno”, ha concluso. (Sts)