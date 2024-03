Roma: controlli in città, arrestato 29enne, in casa con 16,5 chili di hashish e 22mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i servizi interforze, ad alto impatto, nella capitale: interessato stavolta il quartiere Prenestino, in particolare, il Quarticciolo, le zone di Tor Sapienza, Centocelle, La Rustica, via Franco Angeli e piazzale Pino Pascali. Nello specifico, ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, del Reparto Prevenzione Crimine, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri, al personale della Polizia Locale Roma Capitale, grazie al supporto delle unità cinofile antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al fenomeno della prostituzione in strada. (segue) (Rer)