Roma: controlli in città, arrestato 29enne, in casa con 16,5 chili di hashish e 22mila euro (2)

- Gli agenti, nel corso dell'attività, hanno identificato 182 persone, controllato 77 veicoli e 2 esercizi commerciali. È stato effettuato poi un controllo presso l'abitazione di un uomo in via dei Larici dove gli agenti hanno rinvenuto, grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile antidroga, diversi panetti di hashish, del peso complessivo di oltre 16,5 chili, 22.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'uomo, 29enne ucraino, è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'operato degli agenti. (Rer)