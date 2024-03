Imprese: Urso, Mimit non è ministero delle liquidazioni ma delle soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo non è il ministero delle liquidazioni, è il ministero delle soluzioni industriali”. Lo ha voluto rimarcare il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine della visita alla sede di Genova di Piaggio Aerospace. “Lo stiamo dimostrando in questi giorni anche col caso più grave che avevamo davanti a noi, cioè quello dell'ex Ilva, dato che la nostra volontà è portare a soluzione anche crisi che durano da lungo tempo", ha aggiunto. (Rin)