Piaggio Aerospace: Urso, azienda sana, fatturato continua ad aumentare

24 luglio 2021

- “Siamo in condizioni di risolvere crisi ben più gravi di questa, che non è una crisi: è un'azienda in amministrazione straordinaria" ma " Piaggio Aerospace continua a fare fatturato, anzi aumenta il suo fatturato e sta consegnando veicoli". Lo ha assicurato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine della visita di oggi alla sede di Genova di Piaggio Aerospace. "Ho visionato quello che consegnerà a breve all'Aeronautica militare che è tra l'altro una nuova serie. Quindi parliamo di un'azienda seria”, ha aggiunto. (Rin)