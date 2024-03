Difesa: ministro Norvegia, esercitazione “Nordic Response 2024” evento forte e simbolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercitazione “Nordic Response 2024” “è un evento forte e simbolico in tempi che sono storici”. Lo ha detto il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram, presente a un punto stampa insieme agli omologhi di Svezia e Finlandia, durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024” in corso oggi al confine tra Norvegia e Finlandia, e in programma fino al 15 marzo. “Abbiamo avuto una buona cooperazione per quanto riguarda il territorio nordico per molto tempo e ora, finalmente insieme nella Nato, sappiamo che se ci dovesse essere bisogno ci difenderemo a vicenda e combatteremo l’uno per l’altro. In questo scenario internazionale, serio per la sicurezza, è importante avere amici stretti e alleati. Siamo tre Paesi uniti dalla geografia - ha proseguito - e ora la Nato per la prima volta si rinforza all’estremo nord. I piani della Norvegia nella Nato saranno importanti e pianificheremo insieme”. (segue) (Sts)