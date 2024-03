Difesa: ministro Svezia, insieme a Norvegia e Finlandia rendiamo Nato più sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità dei Paesi nordici "mostra la nostra capacità di agire insieme in ambienti pieni di sfide” e “insieme rendiamo il nord Europa più sicuro: oggi la parte a Nord dell’Alleanza è più completa”. Lo ha detto il ministro della Difesa della Svezia, Pal Jonson, presente a un punto stampa insieme agli omologhi di Finlandia e Norvegia, durante le esercitazioni militari “Nordic Response 2024” in corso oggi al confine tra Norvegia e Finlandia. “Essere qui insieme da veri alleati è un onore ed è un giorno che ho aspettato a lungo”, ha detto. “Le nostre conoscenze e le nostre capacità di muoverci in questo ambiente sono uniche ed essenziali” ma “un conto è essere capaci di vivere qua, un altro di combattere - ha sottolineato -. Così, prendiamo parte a questa esercitazione come partner e come veri alleati” ed “è un’esercitazione storica per le forze armate svedesi”, ha concluso. (Sts)