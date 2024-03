Difesa: ministro Svezia, con Norvegia e Finlandia necessario incrementare capacità in zona artica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel Mar Baltico "operiamo sotto la superficie e in superficie da decenni, e abbiamo asset e capacità in quell’area”, dall’altra parte però “nella calotta del nord, ovvero nella parte nordica di Norvegia, Svezia e Finlandia dobbiamo cooperare per avere una sorta di capacità subartica” ed è importante “che ci rafforziamo in quest’area per incrementare la capacità di difesa dei territori dei nostri alleati”. Lo ha detto il ministro della Difesa della Svezia, Pal Jonson, nel corso delle esercitazioni militari “Nordic Response 2024” al confine tra Norvegia e Finlandia. “Ora siamo parte della Nato e questo vuol dire garantire la sicurezza e portare i nostri asset e le nostre capacità a tutta l’alleanza”, ha sottolineato. Oggi “ci stiamo allenando per combattere in questi ambienti” e “lo stiamo facendo rafforzando le nostre capacità e provando che siamo capaci di difendere i nostri territori” ma allo stesso tempo “è importante incrementare la nostra capacità di lavorare insieme”, ha proseguito. Inoltre “è importante che la Nato rafforzi le sue alleanze difensive e che sia alleata dell’Ucraina” in modo da “poterci difendere a vicenda”, ha concluso Jonson. (Sts)