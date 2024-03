Spagna: manifestazione contro Sanchez a Madrid, 15 mila in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 15 mila i manifestanti, secondo i dati della prefettura di Madrid, che hanno preso parte ad una manifestazione contro il governo di Pedro Sanchez. Secondo i media del Paese, la protesta è stata organizzata oggi nella capitale spagnola da alcune organizzazioni della società civile ed è sostenuta dai partiti conservatori. I manifestanti chiedono le dimissioni del premier, criticato in particolare per la proposta di concedere l'amnistia ai separatisti catalani in cambio del sostegno all’esecutivo.(Frp)