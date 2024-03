Libia: inviato Onu a membri Consiglio di Stato, necessario consenso di tutti gli attori politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha discusso con Adel Karmous, Waheed Burshan, Salah Mito e Nazar Kaawan, membri dell'Alto consiglio di Stato, dell'attuale situazione di stallo politico nel Paese e dei modi per superarla. Lo ha riferito lo stesso Bathily su X, sottolineando di averli "incoraggiati a continuare a cercare il consenso all'interno dell'Alto consiglio di Stato, della Camera dei rappresentanti e del più ampio spettro politico libico, compresi gli attori chiave, per l'attuazione delle leggi elettorali e la formazione di un governo unificato che conduca la Libia alle elezioni". (segue) (Lit)