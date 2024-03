Abruzzo: Siracusano (FI), a sinistra alleanza innaturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "è unito e compatto, e lo è sempre: quando vince e quando perde, quando governa e quando è all'opposizione. E in queste elezioni regionali sosteniamo in modo compatto la conferma di Marco Marsilio". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo "Metropolis", su Repubblica tv. "La stessa cosa - ha aggiunto - non possiamo affermarla per lo schieramento di centrosinistra. In queste settimane abbiamo visto l'atteggiamento di tanti esponenti del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e di altri partiti, che in Abruzzo sostengono, con un campo larghissimo, un unico candidato ma che già sono in imbarazzo per un'alleanza innaturale".(Com)