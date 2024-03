Gaza: presidente Egitto, costo ricostruzione Striscia sarà di oltre 90 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha affermato oggi che il costo previsto per la ricostruzione della Striscia di Gaza potrebbe superare i 90 miliardi di dollari. Nel suo intervento al Simposio educativo per le Forze armate egiziane, Al Sisi ha detto che l'Egitto intende aprire "24 ore su 24" il valico di Rafah, che collega il Paese nordafricano a Gaza, ma ci sono molti ostacoli causati da Israele che ostacolano l’arrivo degli aiuti nella Striscia. “L’Egitto non smetterà di lavorare, qualunque sia il costo, affinché il popolo palestinese ottenga i suoi diritti legittimi di avere uno Stato indipendente” e sia raggiunto un cessate il fuoco, ha dichiarato il presidente egiziano, aggiungendo: "Alcuni hanno parlato della possibilità che l'Egitto ospiti il ​​popolo palestinese da Gaza nel nostro Sinai, ma non tradiremo il sangue dei nostri martiri. La terra è la nostra terra e siamo responsabili di proteggerla (...) Non possiamo neanche tradire i palestinesi e accettare di scacciarli dalle loro terre”. (Cae)