Nato: Nordic Response 2024, l’esercitazione nell’Artico vede impegnate anche Finlandia e Svezia

- Si è svolta oggi al confine tra Norvegia e Finlandia una simulazione militare della Nato, parte dell’esercitazione “Nordic Response 2024” in programma dal 4 al 15 marzo. L’esercitazione vede impegnati 20 mila militari provenienti da 13 Paesi e fa parte della più ampia “Steadfast Defender 2024”, la più grande esercitazione che la Nato intraprende da decenni e che vede impegnati circa 90 mila militari provenienti da 31 Paesi alleati. Per la prima volta partecipano anche la Svezia e la Finlandia, da poco membri dell’Alleanza atlantica. I ministri della Difesa di Norvegia, Finlandia e Svezia hanno presenziato oggi alle operazioni. Secondo il ministro della Difesa svedese, Pal Jonson, l’ingresso del suo Paese nella Nato “ci permette di essere coperti dall’Articolo 5, che è cruciale”. Inoltre, ha aggiunto Jonson, “avremo garanzie di difesa e potremo integrare le nostre truppe nel New Regional Plan”. L’unità dei Paesi nordici "mostra la nostra capacità di agire insieme in ambienti pieni di sfide”, secondo il ministro, che ha inoltre osservato come “oggi la parte a Nord dell’Alleanza è più completa”. “Le nostre conoscenze e le nostre capacità di muoverci in questo ambiente sono uniche ed essenziali, ma un conto è essere capaci di vivere qua, un altro di combattere - ha sottolineato -. Così, prendiamo parte a questa esercitazione come partner e come veri alleati”, ha concluso Jonson. (segue) (Sts)