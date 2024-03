Nato: Nordic Response 2024, l’esercitazione nell’Artico vede impegnate anche Finlandia e Svezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’omologo finlandese, Antti Hakkanen, con l’esercitazione militare “Nordic Response 2024” si mette alla prova “la capacità della Nato di muovere le sue truppe al momento giusto, nel posto giusto e alla velocità giusta”. “Con l’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato l’alleanza si allarga nei territori del nord dell’Ue”, ha osservato Hakkanen. In questo modo, ha ancora dichiarato il ministro, si va a formare “una regione forte e unita”, dal Mar baltico all’Artico. “La Nato è la più forte alleanza difensiva e noi siamo pronti a difendere qualsiasi territorio al suo interno”, ha concluso il ministro finlandese. L’esercitazione “Nordic Response 2024” è un evento “forte e simbolico in tempi storici”, secondo il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram. “Abbiamo avuto una buona cooperazione per quanto riguarda il territorio nordico per molto tempo e ora, finalmente insieme nella Nato, sappiamo che se ci dovesse essere bisogno ci difenderemo a vicenda e combatteremo l’uno per l’altro. In questo scenario internazionale, serio per la sicurezza, è importante avere amici stretti e alleati. Siamo tre Paesi uniti dalla geografia e ora la Nato per la prima volta si rinforza all’estremo nord”, ha concluso il ministro norvegese. (Sts)