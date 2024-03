Roma: manifestazione dei Radicali al Cpr di Ponte Galaria, "appello a sindaco per chiusura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Radicali Roma Evita Vittoria Cammerino, insieme al segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey hanno manifestato questa mattina, di fronte al Cpr di Ponte Galeria per protestare contro la continua violazione dei diritti fondamentali delle persone trattenute. "Emergenza sanitaria, condizione disumane certificate anche dalla corte europea dei diritti dell'uomo, violenze quotidiane, per questo -ha dichiarato Matteo Hallissey - Segretario Radicali Italiani-chiediamo la chiusura immediata di tutti i Cpr, a partire da quello di Ponte Galeria, siamo qui a Roma per chiedere al sindaco Gualtieri di porre fine a questa emergenza". (segue) (Com)