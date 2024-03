Roma: manifestazione dei Radicali al Cpr di Ponte Galaria, "appello a sindaco per chiusura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di replicare la protesta che nel 2014, 13 detenuti portarono avanti cucendosi la bocca per denunciare le gravi violazioni di diritti umani e le condizioni degradanti in cui vengono trattenuti all'interno del centro. Con questa manifestazione - ha dichiarato Federica Oneda-direzione Radicali Roma - vogliamo anche dar voce all'appello che abbiamo mandato al Sindaco Gualtieri affinché emani un'ordinanza contingibile e urgente di chiusura del Cpr di Ponte Galeria per la grave emergenza sanitaria e di sicurezza che sussiste all'interno di questo centro a Roma"- "Invitiamo - ha affermato Evita Cammerino, segretario Radicali Roma - tutte le cittadine, i cittadini e le realtà associative e politiche a sottoscrivere l'appello affinché il sindaco chiuda questo centro". (Com)