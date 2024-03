Milano: nuovi boschi forestali a Cernusco sul Naviglio con i progetti di Forestami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale nel territorio della Città metropolitana di Milano, arriva a Cernusco sul Naviglio con due interventi di valorizzazione del verde cittadino. Sabato 9 marzo sono stati avviati i lavori di piantagione con la partecipazione di adulti e bambini, molti dei quali sono stati “custodi” dell’iniziativa congiunta di Forestami, Legambiente Lombardia ed ERSAF Custodiscimi che li aveva visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di forestazione urbana. “Sono molto contento che quest’anno inizi con due progetti di piantumazione; la scorsa estate la nostra città è stata duramente colpita, anche dal punto di vista del nostro patrimonio naturale. (segue) (Com)