Milano: nuovi boschi forestali a Cernusco sul Naviglio con i progetti di Forestami (2)

21 luglio 2021

- Questi due interventi hanno l’obiettivo di migliorare l’ecosistema dentro il perimetro urbano, creare zone di fresco per i cittadini e habitat favorevoli anche per gli altri abitanti della città oltre che tornare ad incrementare il numero di alberi e arbusti presenti sul territorio” ha dichiarato Daniele Restelli, Assessore alla Transizione ecologica e Patrimonio del Comune di Cernusco sul Naviglio. “Cernusco sul Naviglio è unanimemente riconosciuta come una città ricca di un significativo patrimonio verde, costituito negli anni e tanto apprezzato da chi ci abita. Non vogliamo fermarci. I due progetti di Forestami che vengono messi a dimora fanno parte di un percorso più ampio che il nostro Comune ha intrapreso” ha dichiarato il Sindaco di Cernusco sul Naviglio Ermanno Zacchetti. (Com)