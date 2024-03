Roma: controlli a Don Bosco Cinecittà e Appio Latino, chiuso un bar e sei persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto di un’ampia attività di controllo straordinario volto alla prevenzione, alla repressione dell’illegalità e del degrado urbano nei quartieri Don Bosco, Cinecittà e Appio Latino, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno identificato 47 persone, sei delle quali denunciate a piede libero, ed eseguito verifiche su 29 veicoli, di questi due sono stati sanzionati al codice della strada. I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno denunciato due donne italiane, di 22 e 19 anni, sorprese subito dopo aver asportato alcuni prodotti di cosmetica da un’attività commerciale, mentre in via Giuseppe Chiovenda, tre uomini, tutti noti alle forze dell’ordine, tra cui un cittadino romano, sono stati denunciati per tentata occupazione abusiva di un appartamento. (segue) (Com)