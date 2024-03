Roma: controlli a Don Bosco Cinecittà e Appio Latino, chiuso un bar e sei persone denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato un cittadino romano di 36 anni, con precedenti, per aver tentato di truffare un’anziana automobilista con la solita tecnica del finto investimento chiedendo denaro per la riparazione del proprio telefono. In zona Cinecittà, i Carabinieri hanno notificato al titolare di un bar un provvedimento del Questore di Roma che dispone la sospensione dell’attività per 7 giorni in base all’art. 100 del Tulps; i Carabinieri hanno infatti accertato come il bar era diventato luogo di ritrovo di persone con precedenti, la maggior parte dei quali stranieri dimoranti in un attiguo immobile occupato abusivamente come anche il titolare dello stesso bar. Infine, 2 giovani sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. (Com)