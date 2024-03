Sanità: Asst Pini-Cto, tecnologia a supporto chirurgia protesica dell’anca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L ’ASST Gaetano Pini-CTO, da sempre al passo con le più recenti innovazioni tecnologiche in ortopedia, ha iniziato un’indagine di mercato che coinvolgerà tutti i principali produttori di tecnologia robotica e computer assistita, a livello mondiale, al fine di selezionare la migliore tecnologia disponibile. Ieri il Prof. Filippo Randelli, Direttore UOC Chirurgia Anca Displasica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, con esperienza in chirurgia computer assistita più che ventennale, ha eseguito due interventi di protesi totale dell’anca per via anteriore avvalendosi del supporto di Mako, uno dei robot chirurgici più diffusi al mondo, prodotto dall’azienda statunitense Stryker, che consente di effettuare artroprotesi di anca e di ginocchio con grande precisione e riproducibilità. (segue) (Com)