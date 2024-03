Sanità: Asst Pini-Cto, tecnologia a supporto chirurgia protesica dell’anca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La robotica è oggi una realtà utilizzata in vari centri ortopedici al mondo così come la navigazione. – ha spiegato il Prof. F. Randelli - La differenza tra robot e navigatore risiede nell’interazione della macchina con il chirurgo. I robot, che sono anche navigatori, guidano la mano del chirurgo fisicamente, attraverso un braccio meccanico, perché riproduca esattamente il piano preoperatorio basato su una TAC eseguita dal Paziente prima dell’intervento. Piano ovviamente deciso dal Chirurgo. I navigatori mostrano real time su uno schermo quanto succede, ma non sono dotati di un braccio meccanizzato. Il risultato è una migliore precisione nel posizionamento di una protesi. Chiaro che non sostituiscono il Chirurgo e la sua esperienza, ma certamente sono di ausilio, soprattutto per i chirurghi meno esperti" (segue) (Com)