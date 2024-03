Pakistan: risultati provvisori, Asif Ali Zardari vicinissimo alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato della coalizione di governo Asif Ali Zardari ha ricevuto 255 voti a favore dall'Assemblea nazionale e dal Senato di Islamabad riuniti in sessione congiunta ed è vicinissimo all'elezione a presidente del Pakistan. Lo indicano i risultati provvisori citati dal quotidiano locale "Dawn". Già presidente tra il 2008 e il 2013, Zardari è vedovo dell'ex premier Benazir Bhutto e padre del leader del Partito popolare del Pakistan (Ppp) Bilawal Bhutto Zardari. Sulla piattaforma social X (ex Twitter), quest'ultimo ha fatto sapere anche che Zardari ha ricevuto 151 voti dall'Assemblea del Sindh, 246 dal Punjab, 17 dal Khyber Pakhtunkhwa e 47 dal Belucistan. Mahmood Khan Achakzai, candidato del Consiglio sunnita unito (Sic) - un’alleanza di partiti musulmani e religiosi di cui fa parte anche il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell'ex premier Imran Khan -, ha ricevuto 119 voti da Assemblea nazionale e Senato, 181 in totale conteggiando anche le assemblee provinciali. (Inn)