Viabilità: su A1 Milano-Napoli previste chiusure notturne allacciamento A24 Roma-Teramo

- Sulla A1 Milano-Napoli, nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedì 12 alle 4:00 di mercoledì 13 marzo, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Napoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma e Teramo. Lo comunica Autostrade. "In alternativa, immettersi sulla Diramazione Roma sud e proseguire sul Grande raccordo anulare, per poi procedere sulla A24 in direzione di Roma o di Teramo; dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 13 marzo, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli e Firenze. In alternativa, proseguire sulla A24 fino a raggiungere il Gra dal quale, chi è diretto verso Napoli potrà seguire le indicazioni per la D19 Diramazione Roma sud e chi invece è diretto verso Firenze potrà seguire le indicazioni per la D18 Diramazione Roma nord".(Com)