Sudan: per l'Unicef il Paese è a rischio carestia, allarme per bambini malnutriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "brutale" guerra in Sudan sta spingendo il Paese verso la carestia e una catastrofica perdita di vite umane, soprattutto tra i bambini: in quella che è ora la più grande crisi di sfollamento di bambini al mondo, "la malnutrizione grave tra i bambini piccoli oltre le peggiori proiezioni, e ci sono focolai di colera, morbillo e malaria". Lo scrive in una dichiarazione la direttrice generale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Catherine Russell. "Ci sono anche evidenze - prosegue la nota - di un aumento dei decessi di bambini legati alla malnutrizione, in particolare tra i bambini sfollati. Nel gennaio 2024, una valutazione di Medici Senza Frontiere nel campo di Zamzam, nel Darfur settentrionale, ha rivelato una malnutrizione e una mortalità superiori ai livelli di emergenza. Gli screening nutrizionali di massa condotti dall'Unicef e dai partner nel febbraio 2024 negli Stati del Darfur centrale e di Gezira riflettono livelli allarmanti di deperimento infantile. A febbraio, il ministero della Sanità del Darfur occidentale ha accertato la morte di 14 bambini a causa della malnutrizione. Sono morti nelle loro case". (segue) (Res)